Adaylık harcımı arkadaşlarım yatırdı

AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin, yaşadığı mutluluğu ve gururu anlattı. “Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, onun izinden giderek gençler için çalışacağım” diyen İzmir 1’inci bölge 10’uncu sıradan aday olan 18 yaşındaki Alptekin, şunları söyledi: “Babam siyasetin içinde olduğu için ben de siyaset dolu bir çocukluk geçirdim. Fikir ve düşüncelerime uygun olduğu için Erdoğan hayranıyım, bunu arkadaşlarıma kendi yaşıtlarıma da göstermek istiyorum.”