Adaylık harcımı arkadaşlarım yatırdı

AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin, yaşadığı mutluluğu ve gururu anlattı.
AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin, yaşadığı mutluluğu ve gururu anlattı. “Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, onun izinden giderek gençler için çalışacağım” diyen İzmir 1’inci bölge 10’uncu sıradan aday olan 18 yaşındaki Alptekin, şunları söyledi: “Babam siyasetin içinde olduğu için ben de siyaset dolu bir çocukluk geçirdim. Fikir ve düşüncelerime uygun olduğu için Erdoğan hayranıyım, bunu arkadaşlarıma kendi yaşıtlarıma da göstermek istiyorum.”
GENÇLERİN TEMSİLCİSİ OLACAĞIM
“Aday adaylık sürecimle ilgili arkadaşlarıma bahsetmiştim. Arkadaşlarım bana gelip aralarında para toplayarak aday adaylığı sürecindeki harcımı yatırdıklarını söylediler. Bu benim için çok önemli ve değerliydi. Arkadaşlarımın da desteğini almak beni çok mutlu etti. Gençlerimizin umut dolu olmasını istiyorum. Türkiye Yüzyılı’nda Tayyip Erdoğan ile beraber 18 yaşına giren bütün gençleri temsil etmek istiyorum.”