Adıyaman'da iki katlı bina çöktü: Güvenlik önlemleri alındı

Adıyaman'da iki katlı bina çöktü: Güvenlik önlemleri alındı

23:5419/02/2026, четверг
DHA
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü. Dumlupınar Mahallesi’ndeki olayda can kaybı yaşanmazken, çevrede güvenlik önlemi alındı ve bitişikteki evde hasar oluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.


#Adıyaman
#bina
#çökme
