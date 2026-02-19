Adıyaman'da iki katlı bina çöktü: Güvenlik önlemleri alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı boş ev çöktü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Arslan'a ait 2 katlı ağır hasarlı bina, aşırı yağış sonucu çöktü. Çöken binada kimse bulunmazken, Besni Belediyesi yetkilileri, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğindeki başka bir evde hasar oluştu. İnceleme sürüyor.