İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil durağa daldı. Araç durakta bekleyen bir kişiye, ardından da boş bir büfeye çarparak yola devrilirken kazada dört kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.