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Adıyaman'da tartışma sonrası aile katliamı: Eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı'nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

07:44 - 27/02/2024 Salı
AA
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.



Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.



112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.




#adıyaman
#kavga
#ölü
#Samsat
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