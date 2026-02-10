Adli emanetten çeyrek altınları çalan memur tutuklandı: 'İhtiyacım kadar aldım yerine koyacaktım'

Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasında bulunan altınların eksik çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, emanet bürosunda görevli memur E.Ö. zimmet suçundan tutuklandı.

Şüpheli memurun ifadesinde, altınları “ihtiyacı olduğu için emanet olarak aldığını” söylediği öğrenildi.

RUTİN DENETİMDE EKSİKLİK FARK EDİLDİ

Olay, Ankara Batı Adliyesi Adli Emanet Bürosu’nda yapılan rutin dışı denetim sırasında ortaya çıktı. Denetimde, adli emanet altında bulunan altınlar arasında 9 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ, MEMUR İTİRAF ETTİ

Eksikliğin fark edilmesinin ardından Adli Emanet Bürosu’ndaki güvenlik kameraları incelendi. Kamera kayıtlarında doğrudan bir tespit yapılamaması üzerine büroda görevli personelin ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, emanet memuru olarak görev yapan E.Ö. olayın faili çıktı.

Şüpheli memur, savcılık ifadesinde altınları kendisinin aldığını kabul etti. İfadesinde, “ihtiyacı olduğu için” altınları aldığını, bir kısmını geri koyduğunu, ancak daha sonra Adli Emanet Bürosu’na kamera takılması nedeniyle kalan altınları yerine koyamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

ZİMMET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, şüpheli memur E.Ö. ifadesinin ardından 06 Şubat'ta Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin zimmet suçu kapsamında tutuklanmasına karar verdi.







