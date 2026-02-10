Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Adli emanetten çeyrek altınları çalan memur tutuklandı: 'İhtiyacım kadar aldım yerine koyacaktım'

Adli emanetten çeyrek altınları çalan memur tutuklandı: 'İhtiyacım kadar aldım yerine koyacaktım'

Oğuzhan Ürüşan
16:4810/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet soygunu
Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet soygunu

Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasında yapılan denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğu belirlendi. Altınları “ihtiyacı olduğu için emanet aldığını” itiraf eden emanet memuru E.Ö., zimmet suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasında bulunan altınların eksik çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, emanet bürosunda görevli memur E.Ö. zimmet suçundan tutuklandı.

Şüpheli memurun ifadesinde, altınları “ihtiyacı olduğu için emanet olarak aldığını” söylediği öğrenildi.

RUTİN DENETİMDE EKSİKLİK FARK EDİLDİ

Olay, Ankara Batı Adliyesi Adli Emanet Bürosu’nda yapılan rutin dışı denetim sırasında ortaya çıktı. Denetimde, adli emanet altında bulunan altınlar arasında 9 tam altın ve 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ, MEMUR İTİRAF ETTİ

Eksikliğin fark edilmesinin ardından Adli Emanet Bürosu’ndaki güvenlik kameraları incelendi. Kamera kayıtlarında doğrudan bir tespit yapılamaması üzerine büroda görevli personelin ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, emanet memuru olarak görev yapan E.Ö. olayın faili çıktı.

Şüpheli memur, savcılık ifadesinde altınları kendisinin aldığını kabul etti. İfadesinde, “ihtiyacı olduğu için” altınları aldığını, bir kısmını geri koyduğunu, ancak daha sonra Adli Emanet Bürosu’na kamera takılması nedeniyle kalan altınları yerine koyamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

ZİMMET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, şüpheli memur E.Ö. ifadesinin ardından 06 Şubat'ta Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin zimmet suçu kapsamında tutuklanmasına karar verdi.



#Adliye
#memur
#Ankara Batı Adliyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri? Aksaray İl Müftülüğü tek tek açıkladı