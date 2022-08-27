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ANKARA

Adli Tıp Kurumu'ndan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama

Bazı yayın organları tarafından ortaya atılan, "Adli Tıp Kurumu ‘Kürtçe tercüman yok’ diyerek 80 yaşındaki Özer’in hastalık öyküsünü dinlemedi" iddiasına ilişkin yalanlama geldi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan Kürtçe tercüman olmadığı şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama
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Bazı yayın organları tarafından ortaya atılan, "Adli Tıp Kurumu ‘Kürtçe tercüman yok’ diyerek 80 yaşındaki Özer’in hastalık öyküsünü dinlemedi" iddiasına ilişkin yalanlama geldi.

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ''ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi.'' şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ''ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi.'' şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

24 Ağustos Çarşamba günü Kurumumuza muayene için Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen hükümlü Makbule Özer'in Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan muayenesinde; hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru bir şekilde uygulamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır.

Ayrıca Kurumumuzda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca vb. birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekim bulunmaktadır.

Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığı ile bilinen Kurumumuza yönelik asılsız ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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