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Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Yüzlerce yayına erişim engeli getirildi

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne ait olan mağdur, müştekilere, kamu görevlilerine ve basın mensupları yönelik “karalama, itibar suikastı ve korkutma” eylemlerini gerçekleştirildiği tespit edilen sahte isim ve kişilere ait olan, örgüt yönetiminde örgütsel eylemler ve propagandalarda kullanılan 200 X (Twitter) hesabı, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi, 100'e yakın Instagram hesabının kapatılmasına karar verildi.

17:05 - 31/05/2024 Friday
Güncelleme: 17:07 - 31/05/2024 Friday
Diğer
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Sosyal medyada Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü mağduru kız çocuklarına, ailelerine, yargı ve emniyet mensuplarına, kamu görevlileri ile gazetecilere karşı “sistematik karalama ve iftira” faaliyetleri yürüten örgüte bağlı internet yayınlarıyla ilgili müşteki avukatları erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.


Müşteki Fırat Develioğlu’nun avukatı Sena Akkaya Avvuran’ın talebini değerlendiren İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, “örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu” tespit edilen, sahte isim ve kişilere ait olan, örgüt yönetiminde örgütsel eylemler ve propagandalarda kullanılan 200 X (Twitter) hesabı, 60 YouTube kanalı, 50 blog ve internet sitesi ile 100’e yakın Instagram hesabının kapatılmasına karar verildi.


#Adnan Oktar
#Mahkeme
#Dava
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