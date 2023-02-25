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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde Bor'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz" dedi.

14:15 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Orhan Tatar

Orhan Tatar

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'deki depreme ilişkin açıklamada bulundu.


Tatar, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Şuan olumsuzluk yok, saha taranıyor. Hasarlı binalardan uzak durun. Hasarlı binalar böyle depremlerde yıkıma yol açabiliyor. Bu yüzden büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun. Sosyal medyadan değişik yayılan haberlere itibar etmeyin. Bir depremin yerinin ve saatin önceden belirlenmesi mümkün değil. Resmi kanalların vereceği bilgiler dışında başka bilgilere itibar etmemek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



#Niğde
#Deprem
#Orhan Tatar
#AFAD
1 saat önce
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz
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