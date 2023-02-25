AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz

Tatar, "Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Şuan olumsuzluk yok, saha taranıyor. Hasarlı binalardan uzak durun. Hasarlı binalar böyle depremlerde yıkıma yol açabiliyor. Bu yüzden büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durun. Sosyal medyadan değişik yayılan haberlere itibar etmeyin. Bir depremin yerinin ve saatin önceden belirlenmesi mümkün değil. Resmi kanalların vereceği bilgiler dışında başka bilgilere itibar etmemek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.