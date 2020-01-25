AFAD, Elazığ ve Malatya'ya 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 20:11 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 20:30 AA