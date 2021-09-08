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GİRESUN

Afetin ardından vizyon kazanıyor

Giresun’da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 70 dükkanın bu ay içerisinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Afetin ardından vizyon kazanıyor​
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın beraberinde bulunan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden’le beraber ir yıl önce meydana gelen sel afeti sonrasında zarar gören ve tehlike arz eden binaların yıkımıyla başlatılan afet konutları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Giresun’da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 70 dükkanın bu ay içerisinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

  • AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın beraberinde bulunan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden’le beraber ir yıl önce meydana gelen sel afeti sonrasında zarar gören ve tehlike arz eden binaların yıkımıyla başlatılan afet konutları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Kadir Aydın yaptığı açıklamada; projenin tamamlanmasıyla ilçenin yeni bir vizyona kavuşacağını kaydetti.
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