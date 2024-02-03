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Afgan Muradi sanmış

“Ramazan Hoca” olarak bilinen Ramazan Pişkin’in katil zanlısı Erkan Baykut adliyeye sevk edildi. “Yaralama, tehdit, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme” suçlarından 9 sabıkası bulunan Baykut, cinayeti neden işlediğini anlattı.

Şahin Şen
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:17 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ramazan Pişkin.
Ramazan Pişkin.

Savcılık ifadesinde Ramazan Pişkin’i tanımadığını belirten Baykut, Pişkin’i babasının yanında çalışırken tanıştığı Saboor Muradi isimli Afgan uyruklu kişiyle karıştırdığını söyledi. Kandisini evine davet edip uyuşturucu veren Muradi tarafından 2017-2021 yılları arasında cinsel istismara uğradığını iddia eden Baykut, olay günü yaralamak amacıyla Afgan Saboor Muradi sandığı Ramazan Pişkin’in yanına gittiğini anlattı. “Önce kendisine taş attım. İsabet etmedi. O da taşı bana attı. Olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkarıp karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonra kaçtım. Benim herhangi bir dini grup ya da cemaat bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i Afgan Saboor Muradi sandığım için saldırdım. Saboor Muradi sürekli rüyalarıma giriyordu. Öldürme kastım yoktu. Yaralamak amacıyla gitmiştim.

Olay nedeniyle pişmanım” diyen Baykut, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



#Ramazan Hoca
#Katliam
#Saldırı
2 saat önce
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