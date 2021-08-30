Afganistan’daki barış komisyonu Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Ülkede en önemli şeyin güvenlik olduğunu kaydeden Muhammed, hükümetin kurulmasıyla istikrarın sağlanacağını kaydetti. Hükümet ilan edildiğinde insanların o zaman rahatlayacağını, insanların ekmeklerini kazanabileceklerini belirten Muhammed “Taliban’ın bunlarla ilgili çalışması gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ ALIRIZ

Türkler ve Afganlar arasında tarihi bağ bulunduğunu aktaran Muhammed, Afganistan’da siyasi yapı oluşturulurken Türkiye’nin de ekonomi ve eğitim alanında destek vereceğini öngördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Afganistan için her tür desteği yapmaya hazırız. Kabil’deki yönetimden sinyal bekliyoruz” açıklamasını da değerlendiren Muhammed, “Hükümet kurulursa tabii ki Türkiye’nin desteğini alırız. İlk ilişki kurulacak ülkenin Türkiye olacağına inanıyorum” dedi.

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OYNAT 10:03 Afganistan Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed Yeni Şafak'a konuştu: Türk askeri yeniden gelecek Şûra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türk askerinin NATO görevi sona erdiği için Afganistan'dan çekildiğini hatırlatan Muhammed, “İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra müstakil bir hükümet tarafından Türk askeri yeniden buraya gelecektir” ifadelerini kullandı. Hükümet kurulduktan sonra ilişki kurulacak ilk ülkenin Türkiye olacağına inandığını da belirten Muhammed, “Hem ekonomik hem de siyasi anlamda Reis Bey'in (Erdoğan) söylediği gibi yakın ilişkiler var. Birçok konuda destekleri olacaktır. Erdoğan Bey'e mesajından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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TAHLİYE NATO KAYNAKLI

Ülkedeki ABD, İngiliz ve Alman askerleri tahliye edilirken Türkiye’nin gönderdiği mesaja rağmen Taliban’ın “Hiçbir yabancı gücü istemiyoruz” açıklamasını sorduğumuz Muhammed, “Bu Türk askeriyle alakalı değil, NATO kaynaklı. Taliban, NATO’nun hiçbir gücünü istemiyor. İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra Türkiye ile bağımsız bir ilişki kurulacağına inanıyorum. Türk askeri yeniden buraya gelecek, ilişkiler çok daha sıkı şekilde devam edecek” cevabını verdi.

TALİBAN DEĞİŞTİ Mİ?

Azizullah Din Muhammed, Taliban’ın değişip değişmediğiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Eski mücahit lider Muhammed İsmail Han’a iyi davrandılar. Eski hükümetin bazı yöneticileri de burada, onlara da zarar verilmedi. Bu Taliban’ın değiştiği anlamında insanı mutmain kılıyor. Umarız halkla ilişkisi de iyi olacak. Ben kadınların eğitim ve sosyal hayatlarıyla ilgili olumlu bir değişim olacağını düşünüyorum.”

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GÜNDEM Yeni Şafak dünyanın konuştuğu Afganistan'da