Gündem Afrika turu pazar başlıyor
ANKARA

Afrika turu pazar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna pazar günü başlayacak. Erdoğan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde bugüne kadar bazılarına birden fazla olmak üzere 28 farklı Afrika ülkesine ziyarette bulunmuş olacak. Türkiye, Afrika’nın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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Ankara Yeni Şafak
Afrika turu pazar başlıyor
Recep Tayyip Erdoğan

İlk Afrika ziyaretini 2004’te başbakanlığı döneminde Mısır’a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo’yu kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim’de çıkacağı bu seyahatle, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde 30 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.

Afrika’nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya’ya 2005’te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas’a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir’e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’ya 2007’de tekrar gitti.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012’de Mısır, 2013’te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus’a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

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Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014’te Ekvator Ginesi ve Cezayir’e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015’te Somali, Cibuti ve Etiyopya’da bulunan Erdoğan, 2016’da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana’ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017’de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus’tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya’ya, 2019 yılında Tunus’a, 2020’de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal’e ziyarette bulundu.

İSTANBUL ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika’da 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021’de 43’e yükseldi.

Güçlenen ilişkilerin en somut göstergelerinden biri de gelişen ekonomik ilişkiler ve katlanarak artan ticaret rakamları. Afrika kıtasıyla Türkiye’nin ticareti, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin özünü, “samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme” olarak niteleyen Erdoğan’ın Angola, Nijerya ve Togo ziyareti de İstanbul’da 21-22 Ekim’de düzenlenecek Türkiye- Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu ve 17-18 Aralık’ta düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyor.

NİJERYA İLE FETÖ İLE MÜCADELE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nijerya ziyaretinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele de gündeme gelecek. Buhari ile yapılacak görüşmede, Nijerya’nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak.

TOGO İLE SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınacağı ziyarette, düşük olan ikili ticaretin de artırılması amaçlanıyor. Siyasi düzeyde yakaladığı istikrar sayesinde, son yıllarda düzenli ekonomik büyüme trendi yakalayan, ekonomisi daha çok ticaret ve tarım sektörüne dayanan Togo ile savunma sanayii alanındaki yapılacak iş birliği önem taşıyor. Atılacak adımlarla 2020 yılında 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

Hedef 500 milyon dolarlık ticaret

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde mevkidaşı Lourenço ile görüşmelerde bulunacak, Ankara’da imzalanan anlaşmalara ilişkin atılan somut adımlar değerlendirilecek. Erdoğan, iki ülke iş insanlarının hazır bulunacağı iş forumuna da katılacak.
  • Petrol gelirleriyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden ve en hızlı değişen ülkelerinden birisi olan Angola ile Türkiye’nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması isteniyor. Türk Hava Yolları’nın Angola’ya direkt uçuşlara başlaması da hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel ilişkileri önemli şekilde etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti.

Kavcıoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti. Çankaya Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan öye yandan gün içindeEndonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda’yı da ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, Marsudi ve Zokirzoda’yı ayrı ayrı kabul etti.

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