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ANKARA

​Afrin neyse Karabağ da o!

Afrin neyse Karabağ da o!

Ermeni işgalindeki Dağlık Karabağ’da ilerleyen Azerbaycan ordusu, ilerledikçe beton mevziler, betonarme kuleler, mayınlarla karşılaştı. Bu tablo, bölgeye 2016’dan bu yana yığınak yapan PKK terör örgütünün hazırlığını gözler önüne serdi. Benzer bir tabloyla Türkiye, Afrin’de, Zeytin Dalı Harekatı’nda karşı karşıya kalmıştı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PKK’nın Afrin’deki suni Kandil yapılanmasını Dağlık Karabağ’a da taşıdığı görüldü. Afrin’de Türkiye’nin yürüttüğü harekatın bir benzerini Azerbaycan, bugün Dağlık Karabağ’da yürütüyor. Yine teröristlerin sivil çıkışlarına izin vermediği Afrin’deki gibi Ermenistan da bölgedeki sivillerin tahliyesini engelliyor. Harekatın ilerleyen safhalarında sivillerin kalkan olarak kullanıldığı görüntülere rastlanmasının şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor.

Azerbaycan'ın Ermeni askerlerini ve askeri araçlarını imha ettiği anlar kamerada
OYNAT 00:49
Azerbaycan'ın Ermeni askerlerini ve askeri araçlarını imha ettiği anlar kamerada
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin ve askeri araçlarının vurulma anlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.


AFRİN SİSTEMİ UYGULANIYOR

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ istikametindeki ilerleyişi sırasında adeta Afrin hazırlığıyla karşılaştı. Ermenistan’ın Ohanyan hattı üzerinde büyük bir askeri yığınak yaptığı görüldü. Dağlık alan ile düz ovanın birleştiği alanda beton mevzilerle kale surları biçiminde oluşturulmuş engeller tespit edildi. Harekatta birinci savunma hattı olarak planlanan ve ileri istikamette M-11 otoyoluna uzanması beklenen bu hatta Ermeniler, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan’ın adını vermişlerdi. Bölgedeki 200 kilometrelik hattın, Afrin’de olduğu gibi betonlarla desteklendiği, betonarme kulelerle takviye edildiği görüldü.

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