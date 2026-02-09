Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması: İki kişi yaralandı

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi’nde Afyonkarahisar Belediyesine bağlı olarak hizmet veren katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Tesiste metan gazının işlenip depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayda tesis çalışanı 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkmadığı olayda gazın depolandığı alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.