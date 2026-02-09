Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması: İki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması: İki kişi yaralandı

22:599/02/2026, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar’da belediyeye bağlı katı atık bertaraf tesisinde metan gazının depolandığı alanda meydana gelen patlamada 2 kişi hafif yaralanırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Afyonkarahisar’da katı atık bertaraf tesisinde yaşanan metan gazı patlamasında 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, gazın depolandığı alanda büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi’nde Afyonkarahisar Belediyesine bağlı olarak hizmet veren katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Tesiste metan gazının işlenip depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olayda tesis çalışanı 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkmadığı olayda gazın depolandığı alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


#Afyonkarahisar
#metan gazı
#patlama
