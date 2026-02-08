Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Kaza, Şehitkamil ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, SMS Grup Efeler Ligi Gaziantep Gençlik Spor Kulübü voleybol oyuncusu Aslan Ekşi idaresindeki 55 AED 567 plakalı Jaecco marka otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ME 5655 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan ticari araçtaki 1’i hamile kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.