Ordu’da iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, Meşebükü Mahallesi Fatsa-Aybastı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz Cemal G.’nin kullandığı 52 AFK 102 plakalı otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Muhammed K. idaresindeki 52 ABN 894 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cemal G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.