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Ağlamak yok!

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya Konya'da, Halil Şahin ise Mersin'de toprağa verildi. Şehidin eşi Deniz Şahin “Ağlamayacağım. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi” dedi. Acılı anne Meryem Kaya, oğlunun tabutuna sarılıp “Kuzum beni bırakıp nereye gittin” diye ağladı.

04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Irak’ın kuzeyinde şehit düşen uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya Konya’da, Halil Şahin ise Mersin’de toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde şehit düşen uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya Konya’da, Halil Şahin ise Mersin’de toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu önceki gün şehit düşen iki asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32) için Konya’da, şehit Uzman Çavuş Halil Şahin (37) için de Mersin’de dün cenaze törenleri düzenlendi.

Şehit Cem Ahmet Kaya’nın Konya’daki cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit askerin naaşı önce helallik alınması için şehir merkezindeki baba ocağına, ardından Musalla Mezarlığı’ndaki Namazgah’a getirildi. Dimdik duran şehit ağabeyi Cemal Kaya, askerlerle birlikte kardeşinin tabutunu omuzladı. Acılı anne Meryem Kaya, oğlunun tabutuna sarılıp “Kuzum beni bırakıp nereye gittin” diye ağladı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Konya Şehitliği’ne defnedildi.

ŞEHİT EŞİ ÇELENKLERİ İSTEMEDİ

Mersin’deki törende de şehidin çocukları yürekleri dağladı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Halil Şahin’in naaşı Erdemli’deki Ulu Camii’ne getirildi. Şehidin annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin ile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Acılı eş “Ağlamayacağım. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi” dedi. Alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyen Deniz Şahin, “Onlarla iş birliği yapan kim varsa alın götürün onları. O, vatanını seven bir insandı. Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi” diye konuştu. Tabuta sarılan şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Bircan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur, yakınlarının kucağında babalarına son kez veda etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin’in naaşı Alata Asri Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.




#Şehit
#Cem Ahmet Kaya
#Halil Şahin
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