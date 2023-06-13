Mersin’deki törende de şehidin çocukları yürekleri dağladı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Halil Şahin’in naaşı Erdemli’deki Ulu Camii’ne getirildi. Şehidin annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin ile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Acılı eş “Ağlamayacağım. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi” dedi. Alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyen Deniz Şahin, “Onlarla iş birliği yapan kim varsa alın götürün onları. O, vatanını seven bir insandı. Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi” diye konuştu. Tabuta sarılan şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Bircan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur, yakınlarının kucağında babalarına son kez veda etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin’in naaşı Alata Asri Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.