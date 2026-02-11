Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ağlayarak sordu: Başörtülü olmak ayıp mı?

Ağlayarak sordu: Başörtülü olmak ayıp mı?

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zeynep Güneş.
Zeynep Güneş.

Sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ile bir araya geldi.

Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, “Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey” dedi.

İYİ Parti attı

  • Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz partisinden ihraç edildi. Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “Bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal partiden atıldı” dedi.


#Mihalgazi
#AK Parti
#Zeynep Güneş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?