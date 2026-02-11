Ağlayarak sordu: Başörtülü olmak ayıp mı?

Zeynep Güneş.
Sosyal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ile bir araya geldi.
Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, “Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey” dedi.
İYİ Parti attı
- Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Emin Korkmaz partisinden ihraç edildi. Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “Bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal partiden atıldı” dedi.
