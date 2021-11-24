Gündem Tır devrildi yol ulaşıma kapandı
3. SAYFA AĞRI

Tır devrildi yol ulaşıma kapandı

Ağrı'da aniden yola çıkan iş makinesine çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı tır devrildi. Kapanan kara yolu, yan yatan tırın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ağrı haberleri: Tır devrildi yol ulaşıma kapandı
Kontrolden çıkan tır, devrilip metrelerce sürüklendikten sonra refüje çıktı.

Ağrı'daki kaza, sabah saatlerinde Ağrı Hayvan Borsası yakınlarında meydana geldi.

Tuncay Başkurt, aniden yola çıkan iş makinesine çarpmamak için yönetimindeki 34 DNP 321 plakalı saman yüklü tırla ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan tır, devrilip metrelerce sürüklendikten sonra refüje çıktı.

Başkurt, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Yan yatan tır nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasıyla araç kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kayseri’de beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var
GÜNDEM
Kayseri’de beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.