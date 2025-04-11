Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu Belek'te başladı. Zirveye, birçok dünya liderinin yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da iştirak edecek.
Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılıyor.
20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Şara'dan Türkiye'ye ikinci ziyaret
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.