Ahmed Şara: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, uluslararası diplomasi trafiğinin merkez üssü olmaya devam ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de temaslarına başladı. Şara, bölgesel gelişmelerin ele alındığı forumda katılımcılara hitap etti.

Şara'nın konuşmasının detayları ve forum kapsamındaki diğer ikili temasları, ilerleyen saatlerde diplomatik kaynaklar tarafından paylaşılmaya devam edecek.