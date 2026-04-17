Ahmed Şara: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırdık

5. Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bütün yabancı askerlerin Suriye'den ayrıldığını belirterek ülkesinde toprak bütünlüğünün sağlandığının altını çizdi.
Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, uluslararası diplomasi trafiğinin merkez üssü olmaya devam ediyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de temaslarına başladı. Şara, bölgesel gelişmelerin ele alındığı forumda katılımcılara hitap etti.
'Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık. Bütün yabancı askerler ayrıldı' diyen Şara yaptığı açıklamada, "Suriye, yatırımlara dayalı bir yeniden inşa sürecini benimsedi. Yatırım atmosferini güçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.