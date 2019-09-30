Gündem Ahmet Türkün yeğeninin evinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Evden cephanelik çıktı
MARDİN

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinde 2 terörist etkisiz hale getirildi: Evden cephanelik çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Blediye Başkanı olan HDP'li Ahmet Türk'ün yeğeninin evine düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Türk'ün yeğeninin evinden adeta cephanelik çıktı. Operasyonda V.T’nin evinde yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Ahmet Türk
Ahmet Türk

Mardin’de Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, HDP’li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

YEĞENİNİN EVİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı köyünde Ahmet Türk’e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T’ye ait eve operasyon düzenledi.

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  • Operasyonda V.T’nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi.

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