Gündem Ahmetler düşerse Toroslar düşer
ANTALYA

Ahmetler düşerse Toroslar düşer

Manavgat'taki Ahmetler köyü sakinleri, tahliye kararı verilmesine rağmen köylerini kurtarmak için kadınlı erkekli tırmıklarla ve kendi imkanlarıyla yaptıkları itfaiye aracı benzeri 3 araçla yangınla köy arasında tampon bölge oluşturmak için günlerdir gece gündüz çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Ahmetler düşerse Toroslar düşer ​
Ahmetler Köyü kadınları ellerinde tırmıklarıyla yangınla mücadelede en ön safta yer alıyor.

Kırsal alandaki Ahmetler'de yaşayanlara, Manavgat ve merkez halkı da 'Tırmığını al da gel' kampanyası kapsamında destek veriyor. Köylü kadınların en önde olduğu mücadelede, orman ile köy arasında tampon bölge oluşturulmak için 40-50 metre genişliğindeki alan tırmıklarla temizlenmeye çalışılıyor.

Ahmetler itfaiyesi ekibi soğutma çalışmaları yapıyor.
DHA
Ahmetler itfaiyesi ekibi soğutma çalışmaları yapıyor.

'Ahmetler düşerse Toroslar düşer'

Köyde sergilenen örnek mücadeleyi anlatan Mustafa Koç, Ahmetler ve Murtiçi yangınında son durumu NASA haritasından da takip ettiklerini belirterek, "Haritada 1 numaralı yangın Ahmetler tarafında, 2 numaralı yangın da Akseki Murtiçi'nde. Düne göre çok iyi sayılır. 1 numaralı bölgeyi köylüler gece gündüz kontrol ediyor ve söndürmeye çalışıyor. 2 numaralı yangın ise zirveyi aşıp bu tarafa geçerse Ahmetler ve Kanyon bölgesi için büyük sorun yaratabilir. Hava desteğiyle 2 numaralı bölge susturulmalı. Aksekili dostlarımızdan biraz daha gayret bekliyoruz. Ahmetler'i yalnız bırakmayalım. Ahmetler düşerse Toroslar düşer" dedi.

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Ahmetler köyü halkı kendi olanaklarıyla 'Ahmetler itfaiyesi' adını verdikleri 3 araç yaptı.
DHA
Ahmetler köyü halkı kendi olanaklarıyla 'Ahmetler itfaiyesi' adını verdikleri 3 araç yaptı.

'Yenilirsek yazık olacak'

Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin sabaha kadar nöbet tutup, çalıştığını anlatan Koç, "Bu bölgede kontrollü bir yangın var. Köylüler kadın-erkek yine cepheye koştu. Şimdi en büyük tehlike Güğlen'in ardında Akseki ve Murtiçi tarafında. Bu yangın Doğruyolbaşı denen zirveden bu tarafa aşarsa Ahmetler'in emeklerine yazık olur çünkü bu yangın Kanyonu ve Ahmetler'i yeniden tehdit edecek. Bütün ağırlık buraya verilmeli. Akşam üzeri Güğlen'deki yangın alanında bir inceleme gezisi yaptık. Gece boyu kritik noktalarda nöbetçiler var. Burada zaten herkes çok az uyuyor. Biz de öyle. Yangın, Akseki Murtiçi ve Güçlüköy'e ulaşmak için inat etse de bunca mücadeleden sonra yenilirsek yazık olacak" diye konuştu.

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Köyün kadınları tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarını katılıyor.
DHA
Köyün kadınları tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarını katılıyor.

Köylünün tırmıklı yangın timleri

Köylülerin kadınlı erkekli yangın timlerinin bölgede günlerdir büyük mücadele verdiğini anlatan Mustafa Koç, "Gece gündüz uğraşarak hem kendimizi hem köyümüzü hem de Güğlen dağını kurtardık sayılır. Yardıma gelenlerden Allah razı olsun. İtfaiye ekiplerine ne kadar teşekkür etsek az. Onlar da çok mücadele etti, inşallah diğer yerlerde kimseye bir şey olmadan söner. Yangın söndürme çalışmalarına en büyük desteği itfaiye veriyor. Fedakar köylülerin insan üstü çabası dışında bir şeyler yapılmalı. Bu köylü Ahmetler'i yanmaktan kurtarır. Ancak kitlesel bir destekle ormanları da kurtarabiliriz. Güğlen'de yol boyunca tampon bölge çalışmaları yapılırsa Alanya'ya kadar devam etme ihtimali olan büyük yangını önleyebiliriz. Köylülere tırmık ağaç motoru, uzun hortumlu su tankları versinler, bu yangın önlenir" dedi.

Köyün kadınları tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarını katılıyor.
DHA
Köyün kadınları tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarını katılıyor.

Kendi itfaiye araçların yaptılar

Mücadelenin en güçlü silahının, tırmıklar ve 'Ahmetler itfaiyesi' olarak adlandırdıkları araçlar olduğunu kaydeden köylüler, kendi olanaklarıyla traktörlere bağlı su tankerlerinin olduğu, 'Ahmetler itfaiyesi' adını verdikleri 3 araç yaptıklarını ve söndürme işlemlerinde çok işe yaradığını kaydetti.

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