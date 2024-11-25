Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları artık ücretli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis Başkanlığı'na sundukları yeni düzenlemeyle aile hekimlerinden alınan ehliyet raporlarının ücretli olacağını duyurdu.
Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi, sürücüler için büyük önem taşıyor. Bu süreçte milyonlarca vatandaş, nüfus müdürlüklerine teslim etmeleri gereken belgeler arasında aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarını da bulunduruyordu.
Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti grubunun Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunduğu.
Usta, aile hekimlerinden ehliyet için alınan sağlık raporlarının ücretli hale getirileceğini duyurdu.
Usta, "Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacak"
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizde verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin eve ettiği durumda da katkı payının yüzde 50’ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz.
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