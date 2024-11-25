Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları artık ücretli olacak

Aile hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizde verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip burada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin eve ettiği durumda da katkı payının yüzde 50’ye düşürüleceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz.