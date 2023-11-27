Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' genelgesine yönelik iddialara yalanlama

Bu tür dezenformasyonların, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik olduğu ve bu mücadeleye zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"

ifadelerine yer verildi.