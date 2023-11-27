Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' genelgesine yönelik iddialara yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" hakkındaki iddiaları yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgenin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılanlara dikkati çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.
Genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 17 tedbirin hatırlatılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır"
Genelgeyle 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."