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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' genelgesine yönelik iddialara yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz gün sosyal medyada çarpıtılarak tartışmalara konu olan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık tarafından, 'Kanıta dayalı politikalar' ifadesiyle hassas kriterlere vurgu yapıldığı aktarılırken genelgeyle 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve bunun hukuken de mümkün olmadığı belirtildi.

14:45 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:46 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" hakkındaki iddiaları yalanladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgenin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılanlara dikkati çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.



Genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 17 tedbirin hatırlatılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"6 numaralı tedbirde yer alan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmaları gerçekleştirilecektir' ibaresinin bazı yayın organları tarafından çarpıtıldığı görülmektedir. Aksine söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir"


"Cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır"

Genelgeyle 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."


Bu tür dezenformasyonların, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik olduğu ve bu mücadeleye zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"
ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı paylaşımı: 'Şiddetsiz bir Türkiye' inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı paylaşımı: 'Şiddetsiz bir Türkiye' inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı'nın titizlikle uygulanmasında devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve milletin her bir ferdinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inandığını ifade etti. , "Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı" için yürüttükleri çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Erdoğan "Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun da Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmalar yürüteceğine inanıyorum. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tam bir dayanışma içinde mücadele ederek, Allah'ın izniyle 'şiddetsiz bir Türkiye'yi' inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#kadına şiddetle mücadele
#resmi gazete
37 dakika önce
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