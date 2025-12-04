Yeni Şafak
Ailesi ile tartışıp evi ateşe verdi: Soruşturma başlatıldı

17:164/12/2025, Perşembe
DHA
Muğla'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın evi yaktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, ailesi ile tartıştıktan sonra evi yaktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Eskiçeşme Mahallesi 1405 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, anne ve babası ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları pencereden attı. Kadın daha sonra evi ateşe verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis gibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.







#Muğla
#yangın
#ihbar
