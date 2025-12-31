Yeni Şafak
AJet, karşılıklı 42 seferini iptal etti

07:1431/12/2025, Çarşamba
DHA
AJET yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, karşılıklı 42 seferini iptal etti.

Türkiye’nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, karşılıklı 42 seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, “Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” paylaşımında bulundu.



#AJET
#Kar
#Sefer
