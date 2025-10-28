AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ü görevden aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#AK Parti
#İstanbul
#Küçükçekmece
#Büyükçekmece
#Bağcılar