AK Parti'de flaş gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de flaş gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

22:0128/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ü görevden aldı.

Ayrıntılar geliyor...

#AK Parti
#İstanbul
#Küçükçekmece
#Büyükçekmece
#Bağcılar
YASAL UYARI

