AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Gazze'de ateşkesten beklenen sonuçlar elde edilebilmiş değil

"CHP Genel Başkanı'nın meselesinin Türkiye'nin ulusal bütünlüğü, bütünlüklü dış politikası olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Maalesef 'Gelen gideni aratır' deyimi burada da kendisini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken, CHP Genel Başkanı yine son derece ergen bir tavır içerisinde, son derece tutarsız bir tavır içerisinde. Kendisini Türk milletinin vicdanına sevk ediyoruz. Türk milletinin bu tür karmaşık bir dönemde, var olma, varlığını sürdürme, güçlenme mücadelesi verdiği bir dönemde, ana muhalefet partisinin Genel Başkanı'nın sorumsuzluğu muhtemelen milletimizin de dikkatini çekiyordur. Benim karşılaştığım CHP destekçileri bile Özgür Özel'in bu tavrından son derece rahatsız. İnşallah kendisine en kısa süre içerisinde bir çekidüzen verir"