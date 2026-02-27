AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkoloji bölümlerini özendirecek düzenlemeler yapılacak

"O dönem koşul ve ruhu bazı farklılıklar taşısa da hedef aynıydı. Bugün de Türk dünyasının her alanda işbirliği yürütmesi şiarıyla, 'dilde, fikirde, işte birlik' düşüncesiyle bunu hayata geçirme çabasında ve hedefindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk dünyasının her alanda işbirliği ülküsüne tam ve kararlı bir iradesi söz konusudur"