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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ayasofya inşallah kıyamete kadar ibadete açık kalacak

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşan AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş, "Tarihi bir hata düzeltilmiştir ve inşallah kıyamete kadar da Ayasofya ibadete açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Müslüman Türk milletinin 10 yıllardır beklediği bir şeyin gerçekleştiğini, bunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu meselenin Türkiye'nin iç işi ile ilgili olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkede var olan bir eserin nasıl kullanılacağına ancak Türkiye'deki yetkililerin karar verebileceğini ifade etti.

"Ayasofya'nın ibadet açılmasından rahatsızlık duyan birtakım dış çevrelerin olmasını anlayışla karşılarım da içimizdeki bazı Bizanslıların bu konuda kafaları karıştırmasının anlaşılır olmadığını görüyorum." diyen Kurtulmuş, Ayasofya'nın 83 milyonun ortak meselesi olduğunu, bunun siyasi değil, hukuki bir karar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, saat 20.53'te gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasından bir kesit paylaştı. Erdoğan konuşmasında, 'Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir' ifadelerini kullandı.


"Tarihi bir hata düzeltilmiştir ve inşallah kıyamete kadar da Ayasofya ibadete açık olacaktır"

Kurtulmuş, milletin büyük çoğunluğunun talebinin Ayasofya'nın ibadete açılması olduğunu dile getirerek, "Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk Ayasofya'nın müze olduğu zaman da yine milletimizin büyük bir kısmının gönlünde bunu sindirmediğini biliyoruz. Ama nihayetinde vatandaşlarımız o andaki uygulamaya uymak mecburiyetindeydi. Tarihi bir hata düzeltilmiştir ve inşallah kıyamete kadar da Ayasofya ibadete açık olacaktır." şeklinde konuştu.

"Çoklu baro sisteminin getirilmesini ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını erken seçim habercisi olarak yorumlayanlar var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Erken seçim yoktur, seçim vaktinde, 2023 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacaktır. 2024'te de yerel seçimler yapılacaktır. Bir erken seçim yoktur. Erken seçim hazırlığı, düşüncesi, aklımızın ucundan geçen ya da gündemimizde masanın kenarına kadar dahi gelen bir erken seçim tartışması söz konusu değildir." yanıtını verdi.

"Her şeyin yakışık alan şekli vardır"

"Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cuma namazını kıldırması talebi var sosyal medyada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyin doğru olanı ve yakışık alan şekli vardır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti, Ayasofya'ya geldi fetih sancağını dikti, namazı da çok iyi şekilde kıldırabilecek bir İslami bilgi birikimi olmasına rağmen, namazı kendisi kıldırmadı, Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu örneği de bizim için bir örnektir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bu ülkede dini kurumumuzun, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üstünde olan zat Diyanet İşleri Başkanımızdır. Ayasofya'daki namazı doğru olan Diyanet İşleri Başkanımızın kıldırmasıdır ve öyle olacak."

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne kadar iyi Kur'an-ı Kerim okuduğunu, hitabetinin iyi olduğunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.

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