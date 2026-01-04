Yeni Şafak
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki: CHP’nin yaptığı siyasi yankesiciliktir

13:534/01/2026, Pazar
AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Venezuela ve Nicolas Maduro üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir değerlendirmede bulundu. İnan, “Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmek ciddiyetsizliktir. Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP’nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır.” dedi.

İnan açıklamasında, devletler arası meselelerin iç siyasette günübirlik kazanç elde etme aracı hâline getirilmesini sert sözlerle eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

"Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmek ciddiyetsizliktir. Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP’nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır."

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının, dar ve aceleci yaklaşımlarla tartışılamayacağını vurgulayan İnan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez."

Eyyüp Kadir İnan, milletin ferasetinin bu tür söylemleri her zaman doğru şekilde değerlendirdiğini belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yüce Milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir."

