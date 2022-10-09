AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dezenformasyon yasası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tv100'de Pazar Siyaseti programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MUHALEFETLE DEFALARCA GÖRÜŞTÜK"

Dezenformasyon yasasıyla ilgili muhalefetle defalarca görüştüklerini kaydeden Mahir Ünal, "İlgili bürokratlar, CHP Grup Başkanvekili ve milletvekilleri oturduk ve yasanın üzerinden tekrar geçtik. Talepleri oldu, bu taleplerden bir kısmı kabul edildi bir kısmı kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.

"YASA DEZENFORMATİF EYLEMLERE MARUZ KALDI"

Tartışmalara neden olan dezenformasyon yasanın hazırlanma süreciyle ilgili bilgiler veren AK Partili Mahir Ünal, şunları söyledi:

Bu yasanın hazırlanma süreci bile çok ciddi dezenformatif eyleme maruz kaldı. Grup Başkanvekili olduğum için kanun teklifine imza atmadım. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ahmet Özdemir bu kanun teklifine imza attı, teklif sahibi oldu. İlk dezenformasyon burada başladı. Mahir Ünal neden imza atmadı dendi? Ama biz kanun teklilerini milletvekillerine imzalatırız, grup başkan vekilleri imzalamaz. Neden Ekim ayına kaldı? denildi, bunların hiçbirisinin hakikatle ilgisi yok. Gazetecilik doğru bilgiye ulaşmak için araştırma yapmaktır ama şimdi bakıyorum bir haber çıkıyor, iddialar var deniyor ama siz bunu araştırmak zorundasınız. Bir insanı itibarsızlaştırmak için gerçeklikle ilgisi olmayan iddiaları ortaya atarım. Dezenformasyonla mücadele ilgili örnekler paylaşmak istiyorum. ABD'de senato düzeyinde inceleniyor, suçun niteliğine göre Almanya'da da hapis cezası var. Avustralya'da 16 yaşından küçükler için ebeveyn onayı getirdi. Krizler sırasında dezenformasyon faaliyetleriyle başa çıkmak için sosyal medya platformlarına sorumluluk getiriyoruz.