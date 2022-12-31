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İSTANBUL

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinden Darülaceze'ye ziyaret

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinden Darülacezeye ziyaret
​AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinden Darülaceze'ye ziyaret.

Şişli'deki Darülaceze binasına gelen Çekerek ve üyeler binanın tarihi ve yaşayanlar hakkında bilgi aldı.

Yaşlılara karanfil takdim eden üyeler yeni yıla ilişkin iyi dileklerini iletti.

Çekerek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2023 senesinde herkese güzelliklerin, zaferlerin olduğu, mutlu anların yaşandığı bir yıl dileyerek "Bugün burada olmamızın amacı kıymetli büyüklerimizi, ninelerimizi, dedelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlarla muhabbet ediyoruz. AK Parti'nin İstanbul teşkilatı olarak tüm ilçelerden arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle buradayız." dedi.

Aynı zamanda gençliğin, büyüklerini hatırlayan, sayan bir gençlik olduğunu hatırlatmak için Darülaceze'ye geldiklerini ifade eden Çekerek, "Gençlerin, birtakım kimselerin söylediği gibi günü yaşayan veya saygısız kimseler olmadığını, büyük Türkiye hayali olan gençlerin geleneklerine bağlı, büyüklerini sayan ve kendini de bu anlamda geliştiren gençler olduğunu hatırlatmak için buradayız. 2023 yılının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları mensupları ziyaretin sonunda Darülaceze sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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