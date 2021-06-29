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ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Faillerin en ağır cezayı almaları temennimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan iki küçük çocuğun istismar edilmesi olayına ilişkin dava ile ilgili açıklamada bulundu. Olayın yakın takipçisi olduklarını belirten Çelik, "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Evlatlarımız güven altındadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Faillerin en ağır cezayı almaları temennimizdir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar infiale neden oldu. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Evlatlarımız güven altında"

Mide bulandıran olayla ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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