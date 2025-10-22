Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak projesine tepki: Soykırım siyasetinin yeni bir adımı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak projesine tepki: Soykırım siyasetinin yeni bir adımı

22:1622/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çelik, Batı Şeria'nın Filistinlilerin öz vatan toprağı olduğunu vurguladı.
Çelik, Batı Şeria'nın Filistinlilerin öz vatan toprağı olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik kararına sert tepki gösterdi. Çelik, bu girişimin soykırım siyasetinin yeni bir adımı olduğunu ifade ederek, "Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz." dedi. Filistin Devleti'nin kurulmasının engellenemeyeceğini vurgulayan Çelik, Türkiye’nin Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, kararın “soykırım siyasetinin yeni bir adımı” olduğunu belirterek, bu tür bir girişimin tamamen hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz"

Çelik, açıklamasında söz konusu saldırganlığın sadece Filistin halkına yönelik bir tehdit oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede var olan ateşkes sürecini de sabote ettiğini ifade etti. “Batı Şeria, Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.” diyen Çelik, uluslararası hukukun ve meşru sınırların korunmasının önemine dikkat çekti.

"Filistin Devleti'nin kurulması engellenemeyecek"

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının hiçbir şekilde engellenemeyeceği vurgulandı. Çelik, Türkiye’nin Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.



#Ömer Çelik
#Batı Şeria
#İsrail
#İşgal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS prim borcu affı 2025: GSS affı kimleri kapsıyor? Borçlar ne zaman silinecek? İşte kapsam ve detaylar