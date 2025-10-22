AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak projesine tepki: Soykırım siyasetinin yeni bir adımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, kararın “soykırım siyasetinin yeni bir adımı” olduğunu belirterek, bu tür bir girişimin tamamen hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz"

Çelik, açıklamasında söz konusu saldırganlığın sadece Filistin halkına yönelik bir tehdit oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede var olan ateşkes sürecini de sabote ettiğini ifade etti. “Batı Şeria, Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.” diyen Çelik, uluslararası hukukun ve meşru sınırların korunmasının önemine dikkat çekti.

"Filistin Devleti'nin kurulması engellenemeyecek"

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının hiçbir şekilde engellenemeyeceği vurgulandı. Çelik, Türkiye’nin Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.







