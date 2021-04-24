AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sözde soykırım propagandası yapan HDP'ye tepki: ASALA ve PKK ilişkisinin sözcülüğünü yapıyorsunuz

HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde 1915 olaylarına yine destek verdi. Parti sosyal medya hesabından "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan sözde soykırım propagandası yapan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz terör örgütünün tarihi

Skandal bildiriye tepkiler Art arda geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de HDP'yi sert bir dile eleştirdi.

GÜNDEM HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

"PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve her şeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."

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PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin.

PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin.

Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. pic.twitter.com/2RXYwvYzRg — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 24, 2021

DÜNYA ABD senatosu büyük bir skandala imza attı: 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiler