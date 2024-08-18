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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TİP Genel Başkanı Baş'a tepki: Tam bir düzeysizlik

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerini, "Bu, Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir" şeklinde değerlendirdi.

23:08 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 23:11 - 18/08/2024 Pazar
AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TİP Genel Başkanı Baş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır."
ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:
"Bu, Avrupa faşistlerine tercümanlık yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz."



#Ömer Çelik
#TİP
#Erkan Baş
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