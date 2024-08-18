AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TİP Genel Başkanı Baş'a tepki: Tam bir düzeysizlik

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanına giden bir kişi, "Neden HDP ile berabersiniz, Demirtaş 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedi mi?" diye sordu. Baş ise "Öyle bir şey demedi. Benim böyle bir röportajdan haberim yok" yanıtını verdi.