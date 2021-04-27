AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlk defa bir ABD Başkanı fanatik Ermeni çetelere teslim oldu

AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine ve muhalefetin de bu kararı destekleyen açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biden Ermeni diasporasına teslim oldu"

Biden, diasporadaki fanatik Ermeni çıkar gruplarının rehinesi halindedir. ABD Başkanı fanatik bir gruba teslim oldu. Siyaset ve diplomasi, tarihteki olayları aşarak yeni bir gelecek yaratma kapasitesidir. Türkiye 1950'den beri soykırım engellenmesi için taraftır. Bir yerde soykırım suçundan bahsetmek için uluslararası divanların kararının olması gerekmektedir. Tarihi, siyasi ve hukuki açıdan Biden'ın söylemleri yanlıştır. Hukuki olmayan bir durum ile karşı karşıyayız.

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Cumhurbaşkanımız çok önemli açılımlar yapmıştır. 2015'te yaptığı çağrıda ortak tarih komisyonu kurulmasını talep etmiştir. ABD'li tarihçilerin yazdığı bir mektup vardır. 69 tarihçi, 1915 olaylarının soykırım olarak adlandırılamayacağına dikkat çeken bir yaklaşımda bulunmuştur.

Biden hangi dayanaklarla bu kararı verdiğini bilmemiz mümkün değil. Her zaman olduğu gibi Ermenistan eylem planı teklifimiz Ermenistan Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Tarihçiler araştırsın diyoruz Ermenistan gelmiyor. Ortaya çıkan sonuç şudur: Ermenistan tarafı sürekli kaçmıştır. Tek taraflı bir diasporanın tezlerini savunan Biden, Türkiye ile Ermenistan arasındaki muhtemel diyalogların önünü kesmiştir.

Açıklamanın zamanlaması da son derece yanlış olmuştur. Karabağ'da altılı bir mekanizma kurulacaktı. Buraya provokatif tutumlardan vazgeçerse Ermenistan'da davet edilmişti. Bu normalleşmenin önüne Biden'ın açıklamaları set çekti. Bu mekanizmanın barış arayışları da Biden tarafından sabote edilmiştir. Bu çerçevede Türkiye mücadelesini sürdürecektir. Fanatik Ermeni çevrelerin başka ülkelerde de faaliyetleri olacaktır. Bizim Ermeni milleti ile sorunumuz yoktur.

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Biden'ın bu kararının olumsuz yansımalarını Ermenistan yaşayacaktır. Normalleşme fırsatını kaçırmışlardır. Biden çok kötü bir gelenek başlatmıştır. Egemen toplumların insani hassasiyet üretmek yerine birilerini suçlayan bir politika yürüteceği dönemi başlatmıştır.

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HDP'nin 'soykırım' açıklaması

HDP bu konuda son derece vahşi bir tutum almıştır. Hukuk ve tarih açısından özenli bir dil kullanılması gereken konuda milletimizi suçlayan bir ifade kullanmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekmektedir. Diyarbakır annelerinin sesini duymayacaksınız ama milletimize iftira eden hiçbir geçerliliği olmayan soykırım iftirasına karşı esas duruşa geçeceksiniz. Bir millete atılacak en büyük iftiralardan biridir. Bu maalesef TBMM mensuplarından bazılarının açıklamasıdır.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve siyasi partilere de bu konudaki açıklamaları için teşekkür ediyoruz.

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KKTC eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları

Mustafa Akıncı'nın daha aklı başında bir çözüm üretmesi beklenirdi. Emeklilik Akıncı'ya bir fayda sağlamamıştır. Türkiye, KKTC'nin haklarının savunulmasında mücadele edecek.

27 Nisan'ın 14'üncü yıl dönümü

İlk defa bir muhtıra hükümet tarafından kabul edilmemiştir. Muhtıra geleneğinin son halkasıydı bu. Zaten bütün bunlar bilinmesine rağmen halen emekli amirallerin yaptığı açıklama, ne kadar basiretsiz bir anlayış içinde olduklarının göstergesidir. Siyasete her müdahale orduyu da kirletir.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Biden'ın "soykırım" açıklamasını 'talihsizlik' deyip geçiştirdi hükümeti suçladı

Kılıçdaroğlu'nun Biden'ın açıklamaları üzerinden hükümete eleştiride bulunması

Olmamasını arzu ettiğim şeylerden birisi de buydu. Yakın zamanda yaşadığımız olaylardan ders çıkarılmasını bekliyordum. Biden'a bir söz söyleyip hükümete üç söz söylemeyecekler diye bir temennim vardı. Bu meşrulaştırıcı tavır, siyasi akılla izah edilecek bir tavır değil. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey, en sert şekilde cevap vermektir. Yabancı devlet başkanının bu iftirasına sahip çıkıp, daha sonra hükümete eleştiride bulunuyor. Burada bir koordinat problemi var. Bu haksızlığı hükümete bağlamak karşı tarafa destek vermek demektir. Yönünü kaybetmiş pusulasız bir yaklaşım.

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HDP'nin TBMM'deki 'Biden'ı kınama' bildirisine imza atmaması

ASALA ile PKK arasında çok yakın ilişkiler vardır. Demokrasi, hukuk ve reformlardan bahsederler ama bu millete iftira atarak soykırım yalanına destek verirler. TBMM'de herhangi bir bildiriye imza atmak gibi bir yaklaşımdan sürekli uzak duruyor. Ondan sonra neden bize sorulmadı diyorlar. Kendilerini muhataplıktan çıkaran kendileridir.