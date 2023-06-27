AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM raporuna tepki: Ya şuursuzluk ya da kötü niyet

"Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı, sosyal bir yapı gibi göstermeleri, ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ve dünyada 'Gülen hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı, Fetullahçı Terör Örgütü'dür ve bir terör örgütü neyi hak ediyorsa bunlara o şekilde muamele edilmelidir. DEAŞ, PKK, PYD, YPG neyi hak ediyorsa FETÖ de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak, terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye ya da onlara mağduriyet üretmeye çalışarak kendilerince bir uluslararası siyaset ortaya koyduğunu düşünenler, her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti, Türkiye'nin yönünü değiştiremeyecek, Türkiye'yi yolundan geri bırakamayacak."