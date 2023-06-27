AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM raporuna tepki: Ya şuursuzluk ya da kötü niyet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığınca Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Çelik, burada konuşma yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığınca Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, hep beraber verdikleri güçlü siyasi mücadelenin ardından ülkede güzel bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.
Vatandaşların, cumhuriyetin değerlerine ve demokrasinin kazanımlarına sahip çıktığını belirten Çelik, "Türkiye terör örgütlerinin, birtakım dış odakların seçimlere müdahale çabalarının açık biçimde görüldüğü bir süreç yaşadı. Ama milletimizin basireti ve demokrasimizin gücü, bir kere daha bu sınavdan başarıyla çıktı. Bu başarının neticesi olarak bütün dünya, demokrasimizin gücünün altını çiziyor ve Cumhurbaşkanı'mızı tebrik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Şer şebekelerinin faaliyetleri karşısında geri adım atmadık"
Çelik, Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberine değinerek, şöyle konuştu:
"Bir terör örgütü neyi hak ediyorsa bunlara o şekilde muamele edilmelidir"
Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasına tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:
- "Demokrasiyi ortadan kaldırmak üzere darbe teşebbüsünde bulunmuş bir yapıyı, sosyal bir yapı gibi göstermeleri, ya şuursuzluktan ya da kötü niyetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de ve dünyada 'Gülen hareketi' diye bir sosyal hareket yoktur. Bunların adı, Fetullahçı Terör Örgütü'dür ve bir terör örgütü neyi hak ediyorsa bunlara o şekilde muamele edilmelidir. DEAŞ, PKK, PYD, YPG neyi hak ediyorsa FETÖ de onu hak etmektedir. Terör örgütleri arasında ayrım yaparak, terör örgütlerinin bir kısmını mazur göstermeye ya da onlara mağduriyet üretmeye çalışarak kendilerince bir uluslararası siyaset ortaya koyduğunu düşünenler, her seferinde Türkiye'nin ortaya koyduğu irade karşısında projelerinin boşa çıktığını görecekler. Hiçbir terör örgütü ve kara propaganda faaliyeti, Türkiye'nin yönünü değiştiremeyecek, Türkiye'yi yolundan geri bırakamayacak."
"Sinekle mücadele edemeyenler, terörle mücadele etmekten bahsediyor"
Çelik, seçimden çok kısa süre sonra karşılarındakilerin koltuk kavgasına düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
Demokrasi mücadelesinde görev alan herkese teşekkür eden Çelik, önce bayramlaşacaklarını, sonrasında yerel seçimde yeni bir demokrasi bayramı kutlamak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Faruk Aytek ve Sunay Karamık ile İl Başkanı Mehmet Ay, programa katılanlarla bayramlaştı.