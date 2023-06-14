AK Parti TBMM Başkanlık Divan Üyeleri belli oldu

AK Parti, TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ oldu. İdare amirleri; İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan oldu.

Bunun yanı sıra bir önceki dönemde kabinede yer alan bakanlar komisyon başkanı olarak belirlenen isimler oldu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Ulaştırma Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karanlık, Dijital Mecra Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş olarak belirlendi. Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu Başkanı da Vedat Bilgin olarak belirlendi. Sanayi Komisyonu Başkanı da Mustafa Varank belirlendi.