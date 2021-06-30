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ANKARA

AK Parti’den yalanlara karşı hakikat operasyonu: CHP lideri hemen özür dilemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yalanına atıfta bulunarak, “Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız” dedi. Erdoğan, “Tanıtım Medya Başkanlığımızın, Teşkilat Başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
AK Parti’den yalanlara karşı hakikat operasyonu: CHP lideri hemen özür dilemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Milyonlarca gencin katıldığı Yükseköğretim Öğretim Sınavı’ndan (YKS) bir gün önce başlatılan “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” yalanına sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, haberi yayınlayanların özür dilemesine karşın yalanında ısrar etmesine yönelik tepkiler sürüyor.

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  • CHP’nin yalan operasyonu, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda özür dilemesi gerektiğini belirten Erdoğan’ın, “Bu, yalan bir haber. Haberi yapan medya kuruluşu özür dilediği halde CHP sessiz kalıyor. Böyle muhalefet olmaz. İşin ahlakını bırakmamak gerek. Yalan operasyonuna karşı dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.

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HAKİKAT OPERASYONU

Yine Erdoğan’ın, özellikle son dönemde bu yönde artan girişimlerle ilgili, “Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım Medya Başkanlığımızın görevi, iletişim yöntemlerinin hepsini kullanarak hakikati anlatmak. Teşkilat Başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahalara çıkıp gerçekleri anlatacağız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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KAPANMADAN MECLİS’E GETİRELİM

  • Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklik de MYK’da gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Sözümüzü tutmamız lazım. Meclis kapanmadan bunu getirelim” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, söz konusu düzenlemenin kısa süre içerisinde tamamlanarak Meclis’in ara vereceği 15 Temmuz’dan önce TBMM Başkanlığı’na sunulacağını ifade etti.

ADALET BAKANI DA TOPLANTIYA KATILDI

Yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Toplantıda, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul gündemine gelecek 4. yargı paketi ve hazırlıklarına başlanan 5. yargı paketinin de gündeme geldiği aktarıldı. Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da bir sunum yaptığı toplantıda hem milletvekillerinin hem de teşkilatın yaz döneminde koordineli olarak sahada olması gerektiği vurgulandı.

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