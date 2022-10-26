AK Parti'den Yunanistan'ın Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesi yapmasına sert tepki: Kabul edilemez

Yunanistan 'Osmanlı' eserlerine yönelik skandal eylemlerine bir yenisini daha ekledi Yunanistan'da Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olan Murat Reis Külliyesi'ni tahrip edillmiş, içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan tarihi Külliye müzik fakültesine çevrilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruma tepki gösterdi.

Yunanistan'da Rodos Adası'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser, çeşitli şekillerde Müslüman Türk vakıflarından alınıp satılıyor, restorasyonlarla kimliksizleştiriliyor veya farklı amaçlarla kullanılıyor. Bunun son örneği de Murat Reis Külli'yesi oldu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Atina'nın skandal adımına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

REKLAM

Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.



Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 26, 2022

GÜNDEM Yunan Büyükelçi itiraf etti: 'Çavuşoğlu'na resmen yalvardı'