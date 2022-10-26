Gündem AK Partiden Yunanistanın Murat Reis Külliyesini müzik fakültesi yapmasına sert tepki Kabul edilemez
POLİTİKA

AK Parti'den Yunanistan'ın Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesi yapmasına sert tepki: Kabul edilemez

Atina'nın 'Osmanlı' eserlerine yönelik skandal eylemlerine tepki gösteren AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AK Partiden Yunanistanın Murat Reis Külliyesini müzik fakültesi yapmasına sert tepki: Kabul edilemez
Ömer Çelik

Yunanistan 'Osmanlı' eserlerine yönelik skandal eylemlerine bir yenisini daha ekledi Yunanistan'da Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olan Murat Reis Külliyesi'ni tahrip edillmiş, içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan tarihi Külliye müzik fakültesine çevrilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruma tepki gösterdi.

Yunanistan'da Rodos Adası'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser, çeşitli şekillerde Müslüman Türk vakıflarından alınıp satılıyor, restorasyonlarla kimliksizleştiriliyor veya farklı amaçlarla kullanılıyor. Bunun son örneği de Murat Reis Külli'yesi oldu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Atina'nın skandal adımına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Yunan Büyükelçi itiraf etti: 'Çavuşoğlu'na resmen yalvardı'
GÜNDEM
Yunan Büyükelçi itiraf etti: 'Çavuşoğlu'na resmen yalvardı'

Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu:
FOTOĞRAF 7
Title
Yunan Bakan, \"Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer\" dedi.
Title
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.
Title
Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı.
Title
Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.
Title
YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Dendias, \"Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda.\" iddiasını ortaya attı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankara'nın kendilerine \"Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun\" şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.
Title
\"KİEV, NEYLE KARŞILAŞTIĞIMIZI AÇIKLAMAK İÇİN İDEAL BİR YER\"

Yunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.
\"Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.
Title
Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: "Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm"
Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi provoke etmeye çalışan Atina'nın bakanı, Kiev'deki savaşın dehşetini görünce gerçeği anladı. Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmaya devam eden Dendias, "Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer" dedi.

Beş aydaikinci kez kayboldu

Beş ayda
ikinci kez kayboldu

​Akıllı saatin şarjı bitince polis harekete geçti.
Şafak vaktiDEAŞ operasyonu

Şafak vakti
DEAŞ operasyonu

​Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yedi ildeNefes-2 Operasyonu

Yedi ilde
'Nefes-2 Operasyonu'

Dokuz suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

​Polis gizli tanığın itirafı sonrası harekete geçti.

​'1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu.

​Meteoroloji üç bölge için uyarıda bulundu.

​Müslümanlara yönelik küresel nefret ABD'den yayılıyor.

​Yeni bir şehircilik atılımını başlattık.

​'Sağcı istemiyorsanız masaya davet etmeyin kardeşim'

​Askere düşmanlık düşmana askerliktir.

​Türk savunması emin ellerde.

​Ekim sonunu görebilecek mi?

​Bakan Nureddin Nebati genel müdürlerle bir araya geldi.

​Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi.

​Yeni düzenleme haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçecek.

​Randevu sorunu bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.