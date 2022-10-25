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POLİTİKA

Yunan Büyükelçi itiraf etti: 'Çavuşoğlu'na resmen yalvardı'

Batı'nın kuklası haline gelen Atina yönetimi oy uğruna Türkiye ile gerilimi tırmandırıp, kameralar önünde sahte kabadayılık yaparken, Yunanistan'ın Finlandiya Büyükelçisi Georgios Aifants'tan itiraf gibi açıklamalar geldi. 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'un Helsinki'de Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için resmen 'yalvardığını' ifade eden Aifants, "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" sözlerine yer verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan Büyükelçi itiraf etti: Çavuşoğluna resmen yalvardı
Georgios Aifants

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, dün bir televizyon kanalında konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını hatırlayan Aifantis, Avrupa Konseyi Zirvesi'nde dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'la birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemde yaşanan bir olaydan bahsetti.

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"Çavuşoğlu'na resmen yalvardı"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirterek, "Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı" sözlerine yer verdi. Bir yerde oturup konuşmayı isteyen Katrougalos'a Bakan Çavuşoğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini ifade eden Aifants, uzun uğraşlar sonucunda Çavuşoğlu'nun akşam 10'a saat verdiğini dile getirdi.

"Türkiye'ye karşı dilenci gibiyiz"

Aifants, akşam saat 10'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için hazırda beklediklerini dile getirdi. Olayın diplomasiden uzak olduğunu belirten Aifants, "Bakan Katrougalos, 2019 eylüldeki seçimlere zarar vermemesi için Bakan Çavuşoğlu'na yalvarmaya gelmişti" diyerek bir öz eleştiride bulunup "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" dedi.

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Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu:
FOTOĞRAF 7
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Yunan Bakan, \"Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer\" dedi.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.
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Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı.
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Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.
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YİNE TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Dendias, \"Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda.\" iddiasını ortaya attı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankara'nın kendilerine \"Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun\" şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.
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\"KİEV, NEYLE KARŞILAŞTIĞIMIZI AÇIKLAMAK İÇİN İDEAL BİR YER\"

Yunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.
\"Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.
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Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: "Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm"
Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi provoke etmeye çalışan Atina'nın bakanı, Kiev'deki savaşın dehşetini görünce gerçeği anladı. Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmaya devam eden Dendias, "Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer" dedi.

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