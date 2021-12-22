Gündem AK Partili belediye başkanlarına yeni model sunumu
ANKARA

AK Partili belediye başkanlarına yeni model sunumu

Salgın nedeniyle son olarak 2019’da kamp yapan AK Partili belediye başkanları, bugün Kızılcahamam’da kampa giriyor. Üç gün sürecek kampa 804 il ve ilçe belediye başkanı katılacak. Kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Özellikle ekonomi sunumu çerçevesinde, yeni ekonomik modelin ve bu sürecin vatandaşa nasıl anlatılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunulacağı ifade ediliyor.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​AK Partili belediye başkanlarına yeni model sunumu
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Salgın nedeniyle son olarak 2019’da kamp yapan AK Partili belediye başkanları, bugün Kızılcahamam’da kampa giriyor. Üç gün sürecek kampa 804 il ve ilçe belediye başkanı katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir programın olacağı kampın ikinci gününde belediye başkanlarına seslenecek. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulunması beklenen Erdoğan’ın, “Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun” mesajı verecek. Ayrıca belediye başkanları ile görüşecek, taleplerini dinleyecek.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Partili belediyelerin çalışmalarının masaya yatırılacağı kampta, başkanların performansları ve şehirlerdeki projeler değerlendirilecek.

2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve 2024’teki yerel seçimlerin yol haritasının da ele alınacağı kamp boyunca, AK Parti kurmayları ve bakanların sunumları olacak. Kamp süresince belediye başkanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Özellikle ekonomi sunumu çerçevesinde, yeni ekonomik modelin ve bu sürecin vatandaşa nasıl anlatılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunulacağı ifade ediliyor.

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Erdoğan başkanlara seslenecek: AK Partili belediye başkanları kampa giriyor

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