AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefetin erken seçim çağrısına net cevap: Herkes işine baksın

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) bünyesindeki, yerel yayın yapan kanalların ortak yayınına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, muhalefetin erken seçim çağrısına ilişkin; “Şu anda gündemimizde erken seçim yok. Bizim gündemimiz dış politikadaki ve ekonomideki gelişmeler. Biz buna odaklıyız. Daha 2028'e zaman da var. Milletin de gündeminde değil. Herkes işine baksın.” ifadelerini kullandı.
AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) bünyesindeki, yerel yayın yapan kanalların ortak yayınına katıldı.
Seçim kampanyasında İzmir’in ihtiyaçları ve vaatlerine ilişkin Dağ, kentin mecburi gereksinimlerinin başında trafik yoğunluğunun azaltılması ve kentsel dönüşümün olması gerektiğini dile getirdi.
İBB’ye yeniden aday olacak mı?
- “Şu an konsantrasyonumuz 2028’dir. 2023 genel seçimlerine nasıl konsantre olduysak, şimdi de 2028’de Cumhurbaşkanlığı seçimine ve genel seçimlere konsantre oluyoruz. Sonuç olarak partide aktif bir görevimiz var zaten. Bizim önceliğimiz tamamen, ilk genel seçim, Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden partimizi, Meclis’te çoğunluğu, Cumhurbaşkanı adayımızı da inşallah cumhurbaşkanı olacak şekilde yeniden hayata geçirmektir. Hedefimiz budur. Ondan sonrası yani bu seçimde de olduğu gibi, tamamen nasip kısmet. Bakarsınız o dönemde çok daha güçlü bir arkadaşımız gözükür, görünür, kendini gösterir. Sonuna kadar onun arkasında durmasını da biliriz.”
Erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
İmamoğlu ile Yavaş arasındaki adaylık yarışı
Dağ, enflasyonla mücadeleye ilişkin, “Dezanflasyon sürecide daha çetin bir şekilde devam edecek bu konudaki mücadelemiz. Dolayısıyla sabit gelirlilerin de en büyük yaşadığı mesele enflasyon. Yani açıkçası enflasyonu düşürme konusunda adımlar attığımızda açıkçası şu anda bir takım oranlar versek de enflasyon devam ettiği sürece bunlar zorlanıyor.” açıklamasını yaptı.
- “1982 Anayasası bize dar geliyor ve bu kadar değişik yapan anayasada artık sivil demokratik anayasayı hayata geçirebilmemiz lazım. Anayasa milletin gündemi mi? Biz de diyoruz ki, ben de çoğu çıktığım yayında söylüyorum. Evet, anayasa milletin birinci gündemi değil. Millet bize anayasayı sormuyor. Ama anayasanın milletin gündeminde olmaması demek siyasetin gündeminde olmaması anlamına gelmez. Siyaset bunu konuşur. Siyaset bunu müzakere eder. Siyaset bunu tartışır. Siyaset bu konuda bir yol almaya bakar. Alabilirse ülkeye çok büyük bir katkı sağlamış olur. Dönemsel olarak, hem meclisteki aritmatik, buna çok müsait olmayabilir. Ama bu, siyasetin bunun üzerinden müzakere etmemesi anlamına gelmiyor. Yeni anayasayı konuşalım.”
AK Parti teşkilatında kibir var mı?
Dağ kongre için Nisan'ı işaret etti
AK Partili Dağ, AK Parti Büyük Kongre tarihine ilişkin gelen soru üzerine, nisan ayını işaret ederek “Şubat ayı sonu illerdeki kongreleri bitiririz. Cumhurbaşkanımız özellikle 30 büyükşehire gitmek arzusunda olduğu için doğal olarak biraz zamana yaymamız gerekecek. O sebeple şubat ayına sonuna kadar o Cumhurbaşkanımızın katılacağı illeri planlamamız gerekecek. Mart ayı Ramazan ayı. Gençlik ve kadın kolları başkanlıklarımızın kongrelerini de yaptıktan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz.” açıklamasında bulundu.
“AK Parti değişe değişe gelişiyor”
“Bir değişim bekleyelim mi?” sorusu üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “AK Parti'de ilk defa böyle bir süreç olmuyor. AK Parti değişe değişe gelişiyor. Bu değişim de, ‘bu konuda şu şu birimler ve kişiler başarısız oldu, onları kenara koyuyoruz’ şeklinde yorumlamamak lazım. Bir bayrak yarışı bugüne kadar böyle geldi. Gerçekten 22 yıl yönetmek, hem de iktidar olarak yönetmek çok kolay bir iş değil. Kongrede MYK, MKYK, Meclis grubu, kabine bunlar hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın tamamen uhdesinde. kendi belirleyeceği takvimde, kendi belirleyeceği yapıda, sistemde, kişilerden ayrı bir tarzda yürüyecek bir durum.” şeklinde konuştu.
Suriye'de istikrar vurgusu
Muhalefetin Suriye meselesine yönelik politikalarını eleştiren Dağ, “Muhalefetten tabi çok çetin eleştiriler geldi. Muhalefetin akıllara durgunluk verecek ve gerçekten çok zekice! önermelerini de gördük. Cuma günü Özgür Özel'in hem de Kilis’ten, Suriye'nin hemen sınırından, ‘Esad'la görüşün’ deyip, Esed'in Özgür Özel bunu söyledi diye Suriye'den kaçması da manidar gerçekten.” göndermesinde bulundu.