AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefetin erken seçim çağrısına net cevap: Herkes işine baksın

Şu anda yani bakıyorum zaten iki tane büyükşehir belediye başkanının konsantrasyonu kendi belediyelerinde bir şeyler yapmaktan öte cumhurbaşkanlığı seçimi. Birbirlerine de operasyon çekerek yani en son Mansur Yavaş'ın konser hadisesinde o operasyonu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını bilmeyen yok. Murat Ongun ve ekibinin nasıl bir itibar suikasti yaptığını biz gayet iyi biliyor ve görüyoruz. Onların da gördüklerini çok net görüyoruz. Dolayısıyla burada onların konsantrasyonu, diğer belediye başkanlarının da konsantrasyonu, kendi şehirlerine bir şeyler katmaktan ziyade Cumhurbaşkanı adayı kim olur bizden? Ona göre konuşlanıyor ve yani belediye başkanlığı bırakıp merkezi yönetime gelebilir miyim? hayalleri içindeler hepsi.”