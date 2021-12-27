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POLİTİKA

AK Parti'li Sezal'dan Nevşin Mengü'ye yanıt: Yalanlarınızda boğulun

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Sezal, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya Nevşin Mengü denir. Bıkmadınız usanmadınız" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Sezaldan Nevşin Mengüye yanıt: Yalanlarınızda boğulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberindekilerle AK Parti Gaziantep İl Başkanı'nın evinde yemek yedi.

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine Sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep’te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı.

"Konukoğlu'nun değil Gaziantep İl Başkanımızın evi"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Mengü'ye, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya @nevsinmengu denir. Bakmadınız usanmadınız" yanıtını verdi.

"Yalanlarınızda boğulun!"

Sezal, "Cumhurbaşkanımızın yanında duran İl Başkanının eşidir. Sofrayı hazırlayan da. Ben de yan odada yedim aynı yemeği. Yalanlarınızda boğulun. @nevsinmengu" dedi.

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