Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye bomba cevap: Sosyal medyada olay oldu
Rusya'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan anlamlı cevap geldi. Büyük beğeni toplayan usta oyuncunun cevabı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Rusya’ya dönen muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis-protestocu çatışmasından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan cevap geldi.
NEVŞİN MENGÜ'DEN CÜNEYT ARKIN BENZETMESİ
Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.