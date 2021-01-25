Hayat Cüneyt Arkından Nevşin Mengüye bomba cevap Sosyal medyada olay oldu
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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye bomba cevap: Sosyal medyada olay oldu

Rusya'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan anlamlı cevap geldi. Büyük beğeni toplayan usta oyuncunun cevabı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus göstericileri Cüneyt Arkın’a benzeten Nevşin Mengü’ye Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi.
Rus göstericileri Cüneyt Arkın’a benzeten Nevşin Mengü’ye Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi.

Rusya’ya dönen muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis-protestocu çatışmasından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan cevap geldi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN CÜNEYT ARKIN BENZETMESİ

Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

CÜNEYT ARKIN'DAN ANLAMLI CEVAP

Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın yanıtı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Nevşin Mengü: Maliyeti yüksekse doğalgazı çıkarmayalım
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Nevşin Mengü: Maliyeti yüksekse doğalgazı çıkarmayalım
Gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu iddia edilen doğalgaz rezervine ilişkin 'Ne kadar derinde, ne kadar çıkarılması zor bilmiyoruz. Eğer maliyeti yüksekse çıkarmanın anlamı yok' ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü 'Erdoğan'a haksızlık yapılıyor' diyen konuğa bitcoin'i sordu
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Nevşin Mengü 'Erdoğan'a haksızlık yapılıyor' diyen konuğa bitcoin'i sordu
Almanların yayın organı Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapan Nevşin Mengü, konuğundan istediği cevabı alamadı. Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Türkiye ile Venezuela'yı kıyaslamasını isteyen Mengü, sürpriz bir yanıtla karşılaşınca konuyu değiştirdi. Venezuela'nın kurumsal kapasitesi ile Türkiye'nin kapasitesi aynı olmadığını ve Erdoğan ile Maduro'nun karşılaştırılmasının haksızlık olacağını kaydeden Yeşilada “Erdoğan'ı eleştirelim ama adil olalım. Nazi benzetmeleri falan çok çirkin. Maduro ve ondan önceki Chavez çok psikopat tipler. Bizdeki solcular beğeniyor ama böyle şeyler var. Bir de orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim AK Parti, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Rakamlar ortadadır. AK Parti döneminde Türkiye daralmadı. Bu insafsızlık olur. Bu karşılaştırma adil değil." yanıtını verdi. Nevşin Mengü bu yanıt üzerine konuyu değiştirerek bitcoin'i sordu. Yeşilada, Mengü'yü bir kez daha şaşırtarak "hiç bir fikrim yok" dedi

Adnan Oktar son röportajını Nevşin Mengü’ye vermiş
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Adnan Oktar son röportajını Nevşin Mengü’ye vermiş
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