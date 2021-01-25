Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye bomba cevap: Sosyal medyada olay oldu

Nevşin Mengü 'Erdoğan'a haksızlık yapılıyor' diyen konuğa bitcoin'i sordu

Almanların yayın organı Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapan Nevşin Mengü, konuğundan istediği cevabı alamadı. Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Türkiye ile Venezuela'yı kıyaslamasını isteyen Mengü, sürpriz bir yanıtla karşılaşınca konuyu değiştirdi. Venezuela'nın kurumsal kapasitesi ile Türkiye'nin kapasitesi aynı olmadığını ve Erdoğan ile Maduro'nun karşılaştırılmasının haksızlık olacağını kaydeden Yeşilada “Erdoğan'ı eleştirelim ama adil olalım. Nazi benzetmeleri falan çok çirkin. Maduro ve ondan önceki Chavez çok psikopat tipler. Bizdeki solcular beğeniyor ama böyle şeyler var. Bir de orada petrole rağmen fakirleşme var. Biz ne söylersek söyleyelim AK Parti, Türkiye'yi fakirleştirecek bir hareket yaptı diyemem. Rakamlar ortadadır. AK Parti döneminde Türkiye daralmadı. Bu insafsızlık olur. Bu karşılaştırma adil değil." yanıtını verdi. Nevşin Mengü bu yanıt üzerine konuyu değiştirerek bitcoin'i sordu. Yeşilada, Mengü'yü bir kez daha şaşırtarak "hiç bir fikrim yok" dedi