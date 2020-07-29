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İSTANBUL

AK Parti'li Tevfik Göksu'dan İBB'ye ağaç tepkisi: Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Florya sahilinde bulunan ağaçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildiğini açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada ise, "Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir" denildi.

Haber Merkezi DHA
İBB işçileri kendi iradeleriyle Florya'daki ağacı kesmiş.
İBB işçileri kendi iradeleriyle Florya'daki ağacı kesmiş.

Florya sahilinde bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır. İBB 'Biz kesmedik ceza yazacağız demiş' ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" ifadelerini kullandı.

"AĞAÇ EN KISA SÜREDE YERİNE DİKİLECEKTİR"

İBB konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesilen ağacın yerine aynı nitelikteki bir ağacın dikileceğini belirterek,

"Anroşmanlar üzerinde yabani ot veya çalı tarzı bitkilerin çıkması hem estetik hem de teknik açıdan istenmemektedir. Bu gerekçelerden dolayı alanda yabani ot temizliği yapan yüklenici firma işçileri, anroşman üzerindeki söz konusu ağaca yanlışlıkla zarar vermişler; verdikleri zarar sonrası ağacın kurtulmayacağını düşünerek kendi iradeleriyle ağacı kesmişlerdir. Bu olayla alakalı kurumumuzun herhangi bir talimatı ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir" denildi.

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