AK Parti'li Tevfik Göksu'dan İBB'ye ağaç tepkisi: Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?

Florya sahilinde bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır. İBB 'Biz kesmedik ceza yazacağız demiş' ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" ifadelerini kullandı.

Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır. pic.twitter.com/zvoLBQfhba — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) July 28, 2020

"AĞAÇ EN KISA SÜREDE YERİNE DİKİLECEKTİR"

İBB konu ile ilgili yaptığı açıklamada kesilen ağacın yerine aynı nitelikteki bir ağacın dikileceğini belirterek,

"Anroşmanlar üzerinde yabani ot veya çalı tarzı bitkilerin çıkması hem estetik hem de teknik açıdan istenmemektedir. Bu gerekçelerden dolayı alanda yabani ot temizliği yapan yüklenici firma işçileri, anroşman üzerindeki söz konusu ağaca yanlışlıkla zarar vermişler; verdikleri zarar sonrası ağacın kurtulmayacağını düşünerek kendi iradeleriyle ağacı kesmişlerdir. Bu olayla alakalı kurumumuzun herhangi bir talimatı ve tasarrufu bulunmamaktadır. Bu olaya sebebiyet veren yüklenici firmaya gerekli cezai işlem uygulanacak olup aynı nitelikteki ağaç yerine en kısa sürede dikilecektir" denildi.

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OYNAT 00:00 Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun yemek organizasyonuna tepki gösterdi: Bundan daha ala bir israf var mı? AK Partili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına, İBB'nin kasasından ödediği yemeğe tepki gösterdi. Göksu, '11 CHP'li büyükşehir belediye başkanına çalıştay yapıyorsunuz ve bunu İBB'nin kasasından ödüyorsunuz, bu etik değil. Yemekte kişi başına düşen fatura 6 bin 395 lira. Bundan daha ala bir israf var mı?' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İBB yönetiminin yüzde 35'lik su zammı teklifi reddedildi: İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam yapıldı İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin teklif ettiği %35'lik su zammını AK Parti ve MHP grupları olarak kabul etmediklerini belirterek, 'Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk' ifadelerini kulllandı. BiP'te paylaş

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