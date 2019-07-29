Akademisyenlerden Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

Dünya

Afrika’da 1,8 milyon kişiye su

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afrika kıtasında Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland’da 505 kuyu açarak 1,8 milyon kişinin suya kavuşmasını sağladı. DSİ, bu ülkelere sondaj eğitimiyle birlikte sondaj makineleri, su analiz cihazları ve laboratuvar da verdi.